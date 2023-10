5. Oktober 2023

Zum 13. Jahrestag: Daniel Brühl postet Pärchenbilder mit seiner Frau

Schnappschüsse aus seinem Privatleben sind auf dem Instagram-Account von Daniel Brühl eher eine Ausnahme. Zuletzt veröffentlichte der 45-Jährige jedoch zwei Fotos, die ihn gemeinsam mit seiner Frau Felicitas Rombold zeigen. Auf dem einen Bild sitzt das Paar auf einer Terrasse, die Köpfe aneinander gelehnt, sie legt ihren Arm um seine Schulter. Eine zweite Aufnahme zeigt Brühl und Rombold gemeinsam am Meer. Brühl kommentierte seinen Beitrag mit den Worten "13 años", also 13 Jahre und setzte dazu ein rotes Herz. Seit 2010 sind der Schauspieler und die Psychologin ein Paar, 2016 haben sie geheiratet und haben zwei Söhne. Die Familie lebt seit einigen Jahren in Brühls Geburtsland Spanien. Der Umzug sei "eine der besten Entscheidungen, die ich in 22 Jahren gefällt habe", sagte er 2022 der Zeitschrift "Bunte". Mehr