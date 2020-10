26. Oktober 2020

Daniela Katzenberger planscht mit Lucas Cordalis in der Badewanne

So sieht also eine "Datenight" bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis aus: Das Paar zeigt sich auf Instagram gemeinsam in der Badewanne. Dazu schreibt die 34-Jährige: " ... und zusammen brauchen wir nur zwei Liter Wasser." Dahinter setzt sie Hashtags wie "Wasser sparen leicht gemacht", "Katzenwäsche" und "Waschtag", aber auch "Datenight". Zwar teilt Daniela Katzenberger regelmäßig witzige Schnappschüsse - so intim wie dieses Foto sind aber die wenigsten. Was ihre Follower von dem Posting halten, ist nicht klar: "Die Katze" hat seit Längerem die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen deaktiviert.

