22. September 2020

Neu-Mama Fiona Erdmann zwischen Freude und Trauer

Anfang August ist Fiona Erdmann zum ersten Mal Mutter geworden. Seither zeigt sie sich glücklicher denn je. Ihr Baby mache ihre Familie vollkommen, erklärt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin immer wieder. Auf einem aktuellen Instagram-Schnappschuss zeigt sich das Model allerdings von einer anderen Seite: Fiona Erdmann hält ihren Sohn in den Armen und weint dabei. In der Bildunterschrift erklärt sie ihre Tränen: "Tränen voller Glück, Stolz und unendlicher Liebe für meinen wundervollen Sohn. Dieses Gefühl, was ich habe, wenn er so nah an mir liegt und ich ihn anschaue, ist unbeschreiblich. Ich bin so verliebt, überwältigt und so unendlich dankbar." Aber: "Dann sind da im gleichen Moment diese Tränen voller Trauer. (...) Denn dieses Gefühl, das ich nun mit meinem Sohn empfinde, ist genau dieses Gefühl, welches ich mit meiner Mutter hatte. (...) Dass sie nun nicht mehr da ist und ich diese Momente und Erfahrung nicht mit ihr teilen kann, macht mich unfassbar traurig", schreibt die 32-Jährige zu dem Foto. Erdmanns Mutter verstarb 2016. "Sie war und bleibt mein größtes Vorbild", beendet Erdmann ihr Posting und setzt ein Herz dahinter.

