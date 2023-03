25. März 2023

Das sagt Lukas Podolski über eine mögliche "Let's Dance"-Teilnahme

Die RTL-Sendung "Let's Dance" gehört zu den TV-Shows, in denen nicht nur Promis vor der Kamera stehen, sondern auch als begeisterte Zuschauer im Publikum sitzen. In der fünften Folge der aktuellen Staffel gab es eine Premiere: Fußballweltmeister Lukas Podolski (l.) nahm in der ersten Reihe Platz. Als ihn Moderator Daniel Hartwich fragte, ob er im kommenden Jahr selbst Kandidat der Show werden wolle, scherzte Poldi: "Wenn der MSV Duisburg Deutscher Meister wird, dann komme ich." Eine Vorlage für Juror Joachim Llambi, der bekennender Fan des Fußballvereins ist. Aktuell spielt der MSV Duisburg in der dritten Liga, weshalb Llambi konterte: "Das werden wir leider nicht mehr erleben." Auch im Gespräch mit "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig gab sich Podolski über eine mögliche "Let's Dance"-Teilnahme verhalten. "Ich sag mal so: Mich würden keine 20 Elefanten hier reintragen. Tanzen ist nicht mein Ding." Der 37-Jährige äußerte sich aber begeistert über die Show und die Leistungen der Promis.

