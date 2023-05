15. Mai 2023

Demi Moore zeigt sich knapp bekleidet als Neu-Großmutter

"Der Kreislauf des Lebens. Frohen Muttertag", schreibt die Schauspielerin Demi Moore zu einem niedlichen Posting mit ihrem ersten Enkel auf Instagram. Im April 2023 wurden sie und ihr Ex-Mann Bruce Willis Großeltern. Die gemeinsame Tochter Rumer brachte am 18. April die Tochter Louetta Isley Thomas Willis zur Welt. Damals äußerte sich Demi Moore zu ihrer neuen Oma-Rolle mit den Worten: "Meine heiße, verrückte, schräge Oma-Ära bricht an". Dies setzt die 60-Jährige nun in die Tat um und teilte zum Muttertag das Foto mit ihrer Enkelin. Mehr