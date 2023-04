17. April 2023

Victoria Beckham teilt ihr Workout auf Instagram – plötzlich ist ein nackter David zu sehen

Auf Instagram präsentiert sich Victoria Beckham sportlich. In einer Story postet sie verschiedene Slides mit ihrem aktuellen Workout. Dabei verrät sie auch, dass sie ihr Training jeden Tag verändert, um so verschiedene Körperpartien trainieren zu können. Doch was ist das? Auf einem Bild ist plötzlich David Beckham im Hintergrund im Spiegel zu sehen. Er ist es, der gerade das Foto von Victoria aufnimmt, doch er scheint nackt zu sein. Oder er hat mindestens kein Shirt und eine tiefsitzende Hose an, die man nicht sehen kann. Die beiden scheinen das jedenfalls lustig zu finden. Sie verlinkt seinen Account mit zwei Emojis, die vor Tränen lachen.