Drehstopp für Tom Cruise – mehrere Corona-Fälle am Set von "Mission Impossible"

Die Dreharbeiten für den siebten Film der "Mission Impossible"-Reihe stehen unter keinem guten Stern. Insgesamt 14 Mitarbeiter am Set sollen jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun" . Ein Sprecher von Paramount Pictures bestätigte eine Drehpause bis zum 14. Juni, machte jedoch keine Angaben zu den betroffenen Personen. Die Fälle seien bei routinemäßigen Tests entdeckt worden, hieß es. Tom Cruise muss sich nun für 14 Tage in Quarantäne begeben und soll darüber sehr sauer sein. Bereits mehrfach habe er sich über nicht eingehaltene Corona-Regeln am Set beschwert, berichtete die "Sun" im Dezember . Der Film mit Cruise als Agent Ethan Hunt unter der Regie von Christopher McQuarrie wird derzeit in England gedreht. Im Februar 2020 war der Drehauftakt in Italien mit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Erst im September konnten die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden. Der Kinostart für "Mission Impossible 7" ist für Mai 2022 geplant.