7. Juni 2021

Echt oder Photoshop? Max Giesinger überrascht mit Waschbrettbauch

Anfang Juli startet die Open-Air-Tournee von Max Giesinger, vorher genießt der Sänger noch eine kleine Auszeit in der Sonne. Auf Instagram veröffentlichte er jetzt ein Foto, das ihn entspannt am Pool zeigt. Dabei sticht vor allem der durchtrainierte Oberkörper des 32-Jährigen ins Auge. "BOOOOODY!", kommentierte sein Musiker-Kollege Nico Santos, und auch die Mehrheit seiner Follower ist von dem Sixpack begeistert. Giesinger ist passionierter Tischtennisspieler und macht regelmäßig Yoga. Aber bekommt man davon solche Bauchmuskeln? Tatsächlich gibt es auch Fans, die an Giesingers Muckis zweifeln. "Es gibt für alles eine App. Six Pack Photo Editor ist schon verfügbar", schreibt eine Userin. Andere nennen es "Schummelfoto" oder schreiben: "Da hast du aber deine ganzen Photoshop-Skills rausgehauen, was?". Ob nun echt oder getrickst, für Aufmerksamkeit sorgt Giesingers Oben-ohne-Foto allemal.

