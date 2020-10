11. Oktober 2020

Emily Ratajkowski plant Buch mit dem Titel "My Body"

Die als Model und Aktivistin bekannte Emily Ratajkowski schreibt an einer Sammlung von Essays, die sie in einem Werk mit dem Titel "My Body" veröffentlichen möchte. Die 29-Jährige will erklären, was es bedeute, "eine Frau und eine Ware" zu sein. Zudem soll es darum gehen, wie Männer Frauen behandeln und warum Frauen dies oftmals zuließen, teilte ihr Verlag "Metropolitan" mit. "Emily Ratajkowski zeigt sich als unheimlich ehrlich, nuanciert und stark - ich bin nicht überrascht, dass sie sich in erster Linie als Autorin sieht", sagte die Lektorin Sara Bershtel vom Verlag. "Ich bewundere auch, wie geradeheraus sie ist, wie politisch und wie angstfrei." Das Buch soll 2022 erscheinen. Ratajkowski zeigt sich auf Social Media gerne sehr freizügig, bezeichnet sich selbst aber als Feministin - das schließe sich ihrer Meinung nach keinesfalls aus.

Mehr