4. Februar 2022

Emira D'Spain ist erstes schwarzes Transgender-Model bei Victoria's Secret

2019 arbeitete die bekannte Lingerie-Brand Victoria's Secret zum ersten Mal mit einem Transgender-Model zusammen, nun folgt das schwarze Transgender-Model Emira D'Spain. Stolz präsentierte die 25-Jährige zur Bekanntgabe der Kooperation mit Victoria's Secret bei Tik Tok ein Video, in dem sie sich Make-up auflegt und die Haare stylt. Die Influencerin, die bei Social Media unter dem Namen XOXOEMIRA bekannt ist, nimmt ihre Follower mit durch einen Valentinstag als Single. Ihr Tag startet mit einem angesagten Look, bei dem sie eine rote Lingerie-Korsage des Labels mit einem Leder-Minirock und Stiefeln kombiniert. An ihrem Single-Valentinstag geht sie anschließend in die Stadt und kauft sich selbst Blumen und Schmuck, legt sich abends in die Badewanne und beendet den Tag in einem Schlafanzug von Victoria's Secret.

