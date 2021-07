Nach fast 20 Jahren Beziehung: Spice Girl Emma Bunton hat geheiratet

Sie kamen zusammen, als sie noch bei den Spice Girls sang: 1998 wurden Emma Bunton und Musiker Jade Jones ein Paar, doch nur ein Jahr später folgte die Trennung. 2004 fand das Paar wieder zueinander. Nun haben die beiden in einer privaten Zeremonie geheiratet. Beide teilten auf Instagram Fotos von der Trauung. Sie trug ein kurzes Kleid von Miu Miu mit Schleppe, er kam im Gucci-Blazer und mit Hut. "Mr and Mrs Jones!", kommentierte Bunton die Aufnahme. Sie und Jones waren bereits seit 2011 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne. Dass sie es bisher nicht geschafft hätten zu heiraten, liege an ihrem mangelnden Organisationstalent, sagte die 45-Jährige 2018 in einem Radiointerview mit der BBC. Nun hat es doch geklappt und die Freude ist riesig. Buntons frühere Bandkolleginnen gratulierten zur Hochzeit. "Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe euch beide so sehr", schrieben Victoria Beckham und Mel C. Mel B sendete nur ein freudiges "Yipppeee".