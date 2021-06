Schauspielerin Blake Lively (M.) trauert um ihren Vater. Ernie Lively sei am vergangenen Donnerstag infolge von Herzproblemen in Los Angeles gestorben. Das bestätigte sein Sprecher der US-Zeitschrift "People" . Livley hatte seit Längerem Komplikationen mit seinem Herzen. 2003 erlitt er einen schweren Herzinfarkt und musste mehrfach operiert werden. Der 1947 geborene Lively war selbst fünf Jahrzehnte als Schauspieler in Hollywood tätig. Er wirkte in zahlreichen TV-Serien und Kinofilmen mit. 1979 heiratete er die Talentmanagerin Elaine McAlpin, mit der er Tochter Blake und Sohn Eric bekam. Zudem brachte McAlpin drei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, die Lively adoptierte. Neben seiner Frau und seinen Kindern hinterlässt Ernie Lively seine Schwester Judith sowie neun Enkelkinder.