Fußballprofi Julian Weigl und seine Frau, TV-Moderatorin Sarah Richmond, werden zum ersten Mal Eltern. Das haben die beiden mit einem Schnappschuss auf Instagram verkündet. Auf dem Foto steht das Paar am Strand und hält eine Babymütze in die Kamera. "Unsere Familie wächst", kommentierte der 25-Jährige die Aufnahme. Richmond teilte das Bild ebenfalls und schrieb dazu: "Ich bin verliebt in meine Zukunft." Der "Bild"-Zeitung sagte die 23-Jährige über ihre Schwangerschaft: "Als ich es erfahren habe, sind erst einmal alle Emotionen durch mich durch. Von euphorisch bis ungläubig. Dann war ich einfach nur glücklich, die Nachricht mit Julian zu teilen. Er selbst hat das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen." Weigl und Richmond sind seit der Schulzeit liiert und haben in diesem September in Portugal geheiratet. Dort spielt der gebürtige Bayer aktuell beim Verein Benfica Lissabon.