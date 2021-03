Zara Tindall, Tochter von Prinzessin Anne und damit Enkelin von Queen Elizabeth II., ist erneut Mutter geworden. Die 39-Jährige brachte am Sonntag einen Jungen zur Welt. Er trägt den Namen Lucas Philip, eine Hommage an Prinz Philip. Das bestätigte der stolze Papa, Ex-Rugbyspieler Mike Tindall, in seinem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" . Der 42-Jährige verriet, dass die Geburt sehr schnell ging und sie es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hätten. Das Baby sei auf dem Badezimmerboden ihres Hauses geboren worden, sagte Tindall. Eine Freundin von Zara habe geholfen und auch zwei Hebammen seien herbeigeeilt. Mike Tindall nannte seine Frau eine echte Kämpferin. Nachdem er die Nabelschnur durchgeschnitten habe, sei er mit dem Baby ins Wohnzimmer gegangen und habe sich Sportsendungen im Fernsehen angeschaut. Zara und Mike Tindall sind seit 2011 verheiratet und haben bereits zwei Töchter. Für die Queen ist der jüngste Familienzuwachs das zehnte Urenkelkind.