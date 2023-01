12. Januar 2023

Es ist nicht das Dschungelcamp: Warum Sophia Thomalla gerade in Australien ist

Wanderungen durch den Dschungel, Ausflüge ans Meer und Pinguine beobachten: Man kann nicht sagen, dass Sophia Thomalla ihren Australien-Aufenthalt nicht voll auskostet. Seit dem Jahreswechsel ist die 33-Jährige bereits Down Under. Und das nicht etwa, um sich auf den Einzug ins Dschungelcamp vorzubereiten. Nein, der Grund ist ihr Freund Alexander Zverev. Der Tennisprofi tritt nach längerer Verletzungspause bei den Australien Open an. Das Turnier beginnt am 16. Januar. Dann dürfte auch Sophia Thomalla erstmal weniger Zeit für Sightseeing haben und stattdessen auf der Tribüne sitzen, um ihren Partner anzufeuern.

Mehr