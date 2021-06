29. Juni 2021

Eva Benetatou bringt Jungen zur Welt: Mit dem Namen ehrt sie ihre Herkunft

"Bachelor"- und "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Eva Benetatou ist Mutter geworden. Auf Instagram hat sie ein Foto der Füße ihres neugeborenen Sohnes gepostet. "Am 26.06. hast du das Licht der Welt erblickt. Mein 'Für immer' bis in die Ewigkeit. Noch nie war ich so glücklich, so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit. Du bist mein Wunder auf Erden, all mein Glück und mein ganzer Stolz. Unter Tränen schreibe ich diese Zeilen, Tränen der Freude (...) Ich weiß nur eins, ich werde dich für immer bedingungslos lieben, dich hüten und beschützen und für immer dein Fels sein", schreibt die Griechin. Auch den Namen des Kleinen gibt sie bekannt. Er heißt George Angelos. Angelos ist ein griechischer Jungenname und bedeutet Bote Gottes.

