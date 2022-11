16. November 2022

Das Tattoo hat eine Bedeutung: Was Eva Mendes mit diesem Bild sagen möchte

Eva Mendes und Ryan Gosling halten ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Seit elf Jahren sind die beiden Schauspieler bereits ein Paar, doch Fans wissen nicht einmal, ob sie verheiratet sind oder nicht. Mit ihrem neuesten Instagram-Bild könnte Mendes einen Hinweis geben. Sie zeigt sich darauf mit dem Arm vor dem Gesicht. Gut zu sehen ist ein Tattoo auf ihrem Handgelenk: "De Gosling" steht dort in schnörkeliger Schrift. Ein mögliches Indiz, denn in vielen südamerikanischen Ländern setzt sich der Ehename der Frau nach der Heirat aus einem "de" verbunden mit dem Nachnamen des Mannes zusammen. Mendes und Gosling lernten sich am Set des Films "The Place Beyond the Pines" kennen und haben zwei gemeinsame Kinder.

