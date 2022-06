Evelyn Burdecki will in neuer TV-Show ihren Traummann finden

Im Job ist sie erfolgreich, doch in der Liebe hatte Evelyn Burdecki bisher wenig Glück. Seit 2018 ist sie offiziell Single. Das soll sich ändern und deshalb sucht sie nun sogar im TV ihren Traummann. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist die gebürtige Düsseldorferin ab dem 31. Juli in der Sat.1-Show "Topf sucht Burdecki" zu sehen. "Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch", sagte die 33-Jährige. Ein Kuppelformat, bei dem sie auf 21 Männer trifft. Klingt ein wenig nach der "Bachelorette", die aktuell bei RTL nach der großen Liebe sucht. Immerhin hat Burdecki ganz ähnlich ihre Karriere begonnen: 2017 nahm sie als Kandidatin bei "Der Bachelor" teil, schied aber bereits in der ersten Folge aus. Trotzdem baute sich die Tochter polnischer Eltern eine erfolgreiche TV-Karriere auf. Sie hat auch schon konkrete Vorstellungen, wie ihr zukünftiger Partner sein sollte: "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!" Abschrecken lassen darf er sich nicht von Burdeckis kulinarischen Präferenzen. "Ich liebe Zwiebeln, und das ist auch meine Vorbereitung für das Date. Wenn ich nach Zwiebeln rieche, weiß er schon, auf was er sich einlässt", sagte sie.