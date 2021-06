11. Juni 2021

"Ich war schockiert": Ex-Bachelor Andrej Mangold frustriert über Gewichtszunahme

Muskelbepackt und durchtrainiert, so kennen die meisten Ex-Bachelor Andrej Mangold. Immerhin war der 34-Jährige professioneller Basketballspieler und verdient sein Geld jetzt unter anderem als Personal Trainer. Doch nun hat Mangold einige Kilos zu viel auf den Hüften, wie er selbst in einer Instagram-Story erzählt. "Leute, ich hab mich gerade auf die Waage gestellt. Ich war schockiert: fast 95 Kilo. Was ist da los?" Rund fünf Kilo hat er nach eigenen Angaben zugenommen. Die will er nun mittels einer Saftkur und viel Sport rasch wieder loswerden. Dass das in der Vergangenheit schon geklappt hat, dokumentiert er mit diesem Schnappschuss bei Instagram.

