16. Juli 2023

Luisa Hartema: Ex-GNTM-Siegerin hat geheiratet

Ex-"GNTM"-Siegerin Luisa Hartema hat geheiratet. Am Freitag gab sie ihrem Liebsten das Ja-Wort und teilte kurz darauf Einblicke von der Feier auf Instagram. In ihrer Story zeigte die 28-Jährige, die gerade schwanger ist, ihre Hochzeitstorte, die Wedding-Location und intime Aufnahmen, die sie bei ihrem Hochzeitstanz zeigen. Die Feierlichkeiten fanden im Freien auf einer Wiese statt, auf der man ein Zelt sehen kann, in dem weiße Stühle und Tische aufgestellt waren. Freundin Maja Matic postete in ihrer Story weitere Bilder des großen Tages, die auch das Brautkleid des Models zeigten: Ein bodenlanges, schlichtes Kleid mit Spaghettiträgern und hohem Beinschlitz, dazu einen Schleier. Dazu schrieb sie: "Dich so strahlen zu sehen, füllt mein Herz."

Doch nicht nur das Kleid war ein Blickfang. Unter dem Stoff zeichnete sich deutlich der Babybauch der Braut ab. Bereits im Februar gab Hartema bekannt, dass sie ihr erstes Kind – ein Mädchen – erwarte. Auch den Namen ihres Kindes verriet sie vor wenigen Tagen. Sie postete ein Bild eines Kinderbettes, auf der eine Decke mit dem Schriftzug "Paula" lag. Mehr