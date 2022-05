Sängerin Mel B setzt sich in ihrer Heimat Großbritannien seit längerem gegen häusliche Gewalt ein. Dafür wurde die 46-Jährige jetzt mit dem Orden "Member of the Most Excellent Order of the British Empire" (MBE) gewürdigt. Prinz William überreichte ihr die Auszeichnung im Buckingham Palast. Es sei toll, die Ehrung zu erhalten, sagte Mel B, die als Mitglied der Spice Girls bekannt wurde. "Aber es ist nicht nur für mich, es ist für all die anderen Frauen", betonte sie. "Vor allem wegen der Pandemie gab es solch eine Epidemie an häuslicher Gewalt, die enorm angestiegen ist, und ich habe eine Armee von Frauen hinter mir, die Hilfe benötigen und gehört werden müssen." Sie sehe sich als Stimme dieser Frauen, "weil wir alle dieselbe Sache durchgemacht haben". Melanie Brown, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, berichtete in der Vergangenheit, dass sie selbst Opfer von physischer und psychischer Gewalt in einer Beziehung wurde. Ihr Ex-Mann, Filmproduzent Stephen Belafonte, hat das bestritten.