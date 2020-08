Ihr Vater hat's verraten: Fiona Erdmann ist Mutter geworden

Vor wenigen Tagen posierte sie noch hochschwanger in einem Luxushotel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nun ist Model Fiona Erdmann Mutter geworden. Das bestätigte ihr Vater Gerd via Facebook . "Jetzt Doppel-Opa. Fiona hat soeben einem kräftigen Jüngling das Leben geschenkt. Mutter, Kind, Vater - alle wohlauf. Auch Opa!" schrieb er und postete dazu ein Foto der Geburtsurkunde. Demnach wurde der Junge am 3. August um 19.03 Uhr Ortszeit geboren. Fiona Erdmann, die 2007 durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde, lebt seit 2018 mit ihrem Freund Mohammed in Dubai. Die 31-Jährige hat sich bisher noch nicht selbst zur Geburt geäußert. Das könnte einen traurigen Grund haben. Auf Instagram trauert sie um die Opfer der Explosion von Beirut. "Wir sind immer noch etwas geschockt von den aktuellen Ereignissen im Libanon. Moes und damit auch meine Familie lebt direkt in Beirut. Wir sind gerade in Gedanken bei allen Opfern und deren Familien, unter denen auch Freunde von Moe sind", schreibt Erdmann.