11. August 2021

Fiona Erdmann spricht über Beisetzung ihres Sternenkindes

Im Herbst sollte das zweite Kind von Model Fiona Erdmann zur Welt kommen. Doch die frühere GNTM-Teilnehmerin erlitt Ende April eine Fehlgeburt. Das Herz ihres Kindes hatte in der 18. Schwangerschaftswoche aufgehört zu schlagen. Auf Instagram erinnert die 32-Jährige nun an ihre zweite Schwangerschaft und verrät, dass ihr Sohn auf einem Friedhof in Dubai beigesetzt wurde. "In den letzten Tagen denke ich öfter an unseren kleinen Sohn, der leider nie Teil unserer Familie werden durfte. Wobei das nicht ganz richtig ist, er ist ein Teil unserer Familie. Nur leider eben nicht bei uns", schreibt Erdmann. Nach der stillen Geburt Mitte Mai wurde der Säugling beerdigt. Dazu verrät Erdmann: "Ich wollte ihm damals ein kleinen Bären mit ins Grab legen. Leider war das nicht erlaubt. Ich habe ihn dann Leo geschenkt und ihm gesagt, dass er eigentlich für seinen kleinen Bruder war und er nun auf ihn aufpassen soll." Die gebürtige Saarländerin lebt seit 2018 mit ihrem Freund Mohammed in Dubai. Im August 2020 wurde der gemeinsame Sohn Leo geboren.

Mehr