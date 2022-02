Fiona Erdmann war während ihrer Fehlgeburt an Corona erkrankt

Im vergangenen Jahr musste Influencerin Fiona Erdmann eine Fehlgeburt verkraften. Sie verlor ihr Baby in der 17. Schwangerschaftswoche. "Dein Herzchen hat einfach aufgehört zu schlagen", schrieb Erdmann damals in einem Instagram-Beitrag . Nun hat sie in einem Youtube-Video weitere Details über die Fehlgeburt verraten, die bisher nicht bekannt waren. "Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir unser Baby verloren haben, Corona. Ich habe damals nicht darüber gesprochen, weil ich keine Angst auslösen wollte", sagte die 33-Jährige. Dass sie an Covid-19 erkrankt war, sei erst nach der Fehlgeburt durch einen Test festgestellt worden. Erdmann betonte, dass sie mit dem Video nur ihre persönlichen Erfahrungen schildern und keinesfalls medizinische Ratschläge geben wolle. Sie verriet zudem, dass sie bisher nicht geimpft ist, weil sie "immer schwanger war". Inzwischen erwartet die frühere GNTM-Kandidatin wieder ein Kind – und infizierte sich Anfang dieses Jahres zum zweiten Mal mit Corona. Die Diagnose habe sie zunächst in Panik versetzt, doch ihre zweite Erkrankung verlief vergleichsweise mild. Erst kürzlich hatten Erdmann und ihr Mann Mohammed verraten, dass sie nach Sohn Leo eine Tochter erwarten.