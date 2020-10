22. Oktober 2020

Fiona Erdmann zeigt After-Baby-Body

Vor etwa elf Wochen hat Fiona Erdmann ihren Sohn zur Welt gebracht. Klar, dass ihr Körper noch nicht so aussieht wie früher. Doch das stört das Model nicht. Die 32-Jährige postete auf Instagram ein Foto, das sie in einer "anderen Form" zeigt, wie sie kommentierte. Zum Vergleich stellte sie ein Foto aus der 23. Schwangerschaftswoche dazu, auf dem sie das gleiche Outfit trägt. Sie erklärte: "Ich wiege noch immer einige Kilos mehr als vor der Schwangerschaft. Ich finde das völlig ok und normal. (...) Nun ist mein Körper einfach in einer komplett anderen 'Form'." Dennoch müsse sie sich noch oft rechtfertigen: "Letztens habe ich eine Nachricht bekommen, in der stand: 'Warum bist du immer noch so fett?' Hmm, naja, weil ich ein Kind bekommen habe, selbständig bin und viel arbeite und mich gerade eher um mein Kind kümmern möchte, anstatt ins Fitnessstudio zu rennen. Und weil Menschen eben alle unterschiedlich sind. Verstecken möchte ich mich aber nicht." Erdmann kündigte zudem an: "Ich werde mit Sicherheit nicht wieder wie früher aussehen, das will ich auch gar nicht, aber ich möchte auf jeden Fall wieder fit werden." Von ihren Followern gibt es viel Zuspruch für die ehrlichen Worte.

Mehr