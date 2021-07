17. Juli 2021

Frank Farian verdient mir "Rasputin" noch 200.000 Euro im Jahr

Frank Farian ist mit über 850 Millionen verkauften Platten Deutschlands erfolgreichster Musikproduzent, der auch im Ausland erfolgreich ist. Mit seinen Bands Boney M. und Milli Vanilli schrieb er nicht nur Musikgeschichte, sondern verdient auch noch heute ordentlich an der Musik. Gegenüber "Bild" verrät der 79-Jährige: "Ich verdiene an 'Rasputin' heute noch rund 200.000 Euro im Jahr. Ich bin wohl auch ein Gewinner der Pandemie, dafür muss ich mich fast schämen." Seine rund 200 Millionen Euro Vermögen wolle er nun in eine Stiftung überführen und davon eine Million gegen Rassismus und Hunger spenden. Am Sonntag wird der Kult-Produzent 80 Jahre alt, fühlt sich aber wesentlich jünger. "Die 80 muss ein Irrtum sein, ich fühle mich wie 60! Jeden Tag bin ich noch acht Stunden im Studio", sagt er zu "Bild". Seinen Geburtstag möchte Farian im kleinsten Kreis mit seinen beiden Töchtern Yanina und Zoe in seinem Lieblingsrestaurant in seiner Wahlheimat Miami feiern.

