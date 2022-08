05. August 2022

Nele Ludowig startet mit erstem Moderationsjob durch

In Zukunft bekommt Frauke Ludowig Konkurrenz von ihrer eigenen Tochter Nele. Die 19-Jährige startet im Herbst mit einer RTL-Webvideo-Reihe für die Generation Z durch, in der sie bekannte Persönlichkeiten interviewen darf. Das Moderieren hat sie durch ihre bekannte Mutter von klein auf in die Wiege gelegt bekommen, so sagt sie: "Ich habe schon lange den Traum, journalistisch zu arbeiten und freue mich sehr auf die großartige Chance, in der Webvideo-Reihe anderen jungen Menschen interessante Geschichten auch abseits des Rampenlichts zu erzählen". Sie selbst bezeichnet sich als: "Frech, charmant, witzig, neugierig und unvoreingenommen". Einen Einblick in das Talent von Ludowig Junior bekommt man schon am kommenden Samstag (6. August) bei dem TV-Format von "Gala" um 17.45 auf RTL. Ein Kamerateam hat die angehende Journalismus-Studentin bei ihrem ersten Moderationsjob auf Mallorca begleitet.

