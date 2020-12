28. Dezember 2020

Der Fürst feiert das Fest in Plastik-Schlappen

So sieht es also aus, wenn die monegassische Fürstenfamilie an den Feiertagen zusammen kommt: Fürstin Charlène postete diesen Schnappschuss auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Zu sehen ist unter anderem ihre Schwägerin Stéphanie mit ihren drei Kindern. Die Frau ganz links im Bild ist Marie Chevallier, Gattin von Stéphanies Sohn Louis Ducruet. Das kleine Mädchen ist Gabriella, Tochter von Albert und Charlène. Ihr Zwillingsbruder Jacques wollte offenbar nicht mit aufs Bild. Während sich alle festlich gekleidet präsentieren, schießt der Fürst mit seinem Outfit den Vogel ab: Albert von Monaco trägt zum roten Janker ein T-Shirt mit Weihnachtsspruch und farblich passende Crocs. Für das Oberhaupt des Fürstentums eine sehr legere Kleiderwahl. Aber offenbar lautete auch in Monaco an Weihnachten die Devise: Hauptsache alle haben es bequem.

