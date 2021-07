Seit Anfang Mai befindet sich Fürstin Charlène in Südafrika, verpasste sogar ihren zehnten Hochzeitstag mit Fürst Albert. Ursprünglich war die 43-Jährige in ihre Heimat gereist, um dort Termine für ihre Stiftung wahrzunehmen, doch dann sei sie an einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion erkrankt und musste operiert werden. Das mache einen Rückflug nach Monaco bisher unmöglich, teilte der Palast mit. "Die Genesungsphase ist lang und schmerzhaft, und sie (Charlène) verzichtet nach wie vor auf Flüge (...), da diese den Erfolg ihrer Behandlung beeinträchtigen", heißt es in einem Statement. Nun hat sich die Fürstin erstmals selbst zur Trennung von ihrer Familie geäußert. "Es ist eine herausfordernde Zeit für mich. Ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr", sagte Charlène der südafrikanischen Newswebsite "Channel24" . Besonders traurig sei sie darüber gewesen, dass sie ihren zehnten Hochzeitstag nicht in Monaco habe feiern können. "Albert ist mein Fels und meine Stärke und ohne seine Liebe und Unterstützung hätte ich diese schmerzhafte Zeit nicht durchstehen können", so die Fürstin weiter. Wahre Worte oder ein vom Palast initiiertes Statement um die Kritiker zu beruhigen? Das weiß wohl nur Charlène selbst.