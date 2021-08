8. August 2021

Kampfansage an Wilderer: Fürstin Charlène überrascht mit krassem schwarz-weiß Foto

Sie ist kaum wiederzuerkennen: Traditioneller Halsschmuck, die Augen dunkel umrandet – fast schon wie eine Kriegsbemalung –, einen Arm in Richtung Gesicht angewinkelt, die Hand zur Faust geballt, wie ein Boxer, der in der Deckung steht. Mit dem anderen Arm deutet sie mit ausgestrecktem Zeigefinger direkt in die Kamera. Was die Fürstin Charlène von Monaco mit dem Bild sagen will, scheint klar: "Ich bin bereit, für meine Sache zu kämpfen." Dazu der Text: "Nashorn-Horn ist nicht cool! Schließen wir uns unter meiner Initiative #ChasingZero zusammen und setzen wir den Gräueltaten ein Ende, die unsere wertvolle Tierwelt gefährden." Seit Jahresbeginn hält sich die Ehefrau von Fürst Albert in Afrika auf, um dort den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Laut eigenen Aussagen verhindert ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff einen Rückflug in die Heimat. Selbst ihren 10. Hochzeitstag verbrachte die zweifache Mutter am Kap. In den Kommentaren zu dem neusten Schnappschuss hagelt es daher neben Komplimenten auch Kritik: "Geh heim zu deiner Familie", oder "Geh bitte nach Hause zu deinen Kindern", heißt es da. Was zunächst wie ein Heimatbesuch fern von Monaco wirkte, entpuppte sich immer deutlicher als monatelanger Daueraufenthalt - und nährte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung des Paares sowie zu einer möglichen Rückkehr der Fürstin in ihre alte Heimat. Die Mutter der Zwillinge Gabriella und Jacques - des künftigen Fürsten von Monaco - beteuerte dagegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse, mit denen sie täglich per Videoschalte rede.

