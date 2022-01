Garrett Hedlund wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen

US-Schauspieler Garrett Hedlund verbrachte am Wochenende mehrere Stunden in Polizeigewahrsam, nachdem er im Bundesstaat Tennessee wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen wurde. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 2100 Dollar kam der 37-Jährige wieder auf freien Fuß. Zwei Tage vor seiner Festnahme war bekannt geworden, dass sich Heldund und Schauspielerin Emma Roberts nach rund drei Jahren Beziehung getrennt haben. Die beiden sind Eltern eines Sohnes, der im Dezember 2020 geboren wurde. "Es ist traurig, aber sie versuchen ihr Bestes, um weiterhin gemeinsam als Eltern zu funktionieren", zitiert das US-Magazin "People" eine anonyme Quelle. Der Alltag mit einem Neugeborenen in der Pandemie "war viel schwieriger, als beide erwartet hatten". Für Hedlund könnte die Festnahme unschöne Konsequenzen haben: Der Schauspieler wurde erst kürzlich wegen Trunkenheit am Steuer zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Für den neuen Vorfall muss er sich nun im März vor Gericht verantworten.