In Großbritannien wurde am Sonntag Muttertag gefeiert und die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate nutzten den Anlass, um einer wichtigen Person zu gedenken: Prinzessin Diana. Auf Instagram hat die Familie Fotos der Grußkarten an Williams verstorbene Mutter gepostet. Prinzessin Charlotte schrieb auf ihrem Bild: "Liebe Oma Diana, ich denke an dich an diesem Muttertag. Ich liebe dich sehr, Papa vermisst dich." Prinz George schrieb, er denke sehr viel an seine Oma. Diana verstarb 1997 in Paris. Ihre Enkelkinder George, Charlotte, Louis und den kleinen Archie lernte sie also nie kennen. Ein wichtiger Teil ihrer Leben ist sie trotzdem.