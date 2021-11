George und Amal Clooney: In diesem Moment entstand ihr Kinderwunsch

Seit sieben Jahren ist Schauspieler George Clooney mit der Anwältin Amal Alamuddin verheiratet. Die gebürtige Libanesin hat das Leben des 60-Jährigen auf den Kopf gestellt. "Ich wollte nie heiraten. Ich wollte keine Kinder haben. Und dann kam diese außergewöhnliche Frau in mein Leben und ich verliebte mich unsterblich in sie. Von dem Moment an, als ich sie traf, wusste ich, dass alles anders werden würde", schwärmte der Hollywoodstar in einem Podcast-Interview . 2014 heiratete das Paar in Venedig. Ein Jahr später hätten die beiden Freunde besucht, die Eltern eines Kindes waren, erzählte Clooney. In diesem Moment habe seine Frau zu ihm gesagt: 'Wir haben großes Glück im Leben. Dieses Glück sollten wir mit jemandem teilen.' Beide hätten zuvor nie explizit einen Kinderwunsch geäußert, so Clooney, doch in dieser Situation hätten sie entschieden, es zu versuchen. "Ich muss sagen, dass es sehr emotional war, weil ich wirklich davon überzeugt war, dass das nicht mein Schicksal ist und ich mich damit wohl fühlte." Ihre Zwillinge Alexander und Ella wurden 2017 geboren. "Sie sind wirklich lustige Kinder. Ich lache jeden Tag", sagte Clooney.