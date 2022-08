Zoff um einen Pferdestall: Geri Halliwell hat Ärger mit den Nachbarn

Seit 2015 ist Ex-Spice-Girl Geri Halliwell mit Formel-1-Manager Christian Horner verheiratet. Das Paar besitzt mehrere Anwesen, unter anderm ein Landhaus in der britischen Grafschaft Oxfordshire. Dort gibt es jetzt Zoff mit den Nachbarn, wie die Zeitung "The Sun" berichtet. Der Grund soll eine riesige Scheune sein, die Halliwell und Horner auf ihrem Grundstück errichten ließen – angeblich ohne Genehmigung der Behörden. Halliwell soll in der Scheune mehrere Ställe für ihre insgesamt 14 Pferde untergebracht haben. Den Anwohnern missfällt nicht nur die Größe des Schuppens, der die Landschaft verschandele und den Handyempfang beeinträchtige, sondern auch die Tatsache, dass das Paar für das Projekt angeblich öffentliche Fußwege versetzen ließ, um private Zugänge zum Anwesen anzulegen. Erst kürzlich hatten die Behörden einen Antrag Halliwells für den Neubau eines Gewächshauses abgelehnt. Sie wollte das bestehende abreißen und ein neues errichten, das rund elf Meter hoch sein sollte.