Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Hotel "The Westin Leipzig" will Musiker Gil Ofarim in der kommenden Woche Strafanzeige gegen einen Mitarbeiter stellen. Ofarim werde "am Dienstag in München nicht nur als Zeuge bei der Polizei aussagen, sondern auch persönlich Anzeige erstatten, wegen aller in Betracht kommender Delikte", sagte seine Managerin dem Sender RTL . Sein Anwalt habe ihm zu einer Anzeige geraten, sagte der Sänger bereits am Mittwoch bei einem Auftritt in der Sendung "stern TV". Der 39-Jährige hatte in einem auf Instagram veröffentlichten Video berichtet, dass er in dem Hotel aufgefordert worden sei, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Erst wenn er den Stern abnehme, dürfe er einchecken, soll ihm gesagt worden sein. Die Staatsanwaltschaft prüft die gegen den Mitarbeiter des Hotels erhobenen Vorwürfe. Bei der Staatsanwaltschaft ging zudem eine Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung gegen den Hotelmitarbeiter ein. Der Angestellte wiederum hat Anzeige wegen Verleumdung und Bedrohung erstattet.