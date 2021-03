Giulia Siegel macht "Sport" in Dubai

21. März 2021

Alle reden von Mallorca, sie nicht: Giulia Siegel macht "Sport" in Dubai

Die Bilder von feuchtfröhlichen Partys in ihrer Instagram-Story sind verschwunden: Giulia Siegel macht derzeit Urlaub in Dubai. Statt mit provokanten Szenen ("Ich habe das ganze Restaurant gemietet") will sie ihre Fans jetzt mit sportlichen Einlagen beeindrucken. Die 46-jährige Münchnerin veröffentlichte ein Foto, das sie in akrobatischer Pose an einer Schaukel zeigt. "Auf der Schaukel zu sitzen ist mir zu langweilig gewesen", schreibt die Tochter von Schlagerlegende Ralph Sigel dazu. Einem gefällt es schonmal: Ihrem Partner Ludwig Heer. Der Koch ist in München geblieben. Das Foto kommentiert er trocken mit: "meins".

Mehr