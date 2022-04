24. April 2022

GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter zeigt Foto vor ihrer Transition

Im vergangenen Jahr gewann Alex Mariah Peter als erste transidentische Kandidatin die Castingshow "Germany's Next Topmodel". Auf ihrem Instagram-Account hat sie nun ein Foto geteilt, auf dem sie als 16-jähriger Junge zu sehen ist. "Ihr wolltet so lange schon ein Bild von mir vor meine Transition sehen. Im Gegenzug würde ich euch gerne darum bitten, meine Story anzuschauen und gerne mit mir und untereinander in den Diskurs zu gehen", schreibt sie an ihre rund 320.000 Follower. In zwei längeren Instagram-Storys schildert die 24-Jährige ihre Geschichte und berichtet auch von einer negativen Erfahrung, die sie zuletzt in München gemacht habe. Das zeige ihr, dass noch immer sehr viel Redebedarf bestehe. Sie wolle helfen, aufzuklären und sich für einen sensibleren Umgang mit transidentischen Menschen einsetzen. Inzwischen sei sie bereit dafür, ein altes Foto von sich zu zeigen, als sie noch ein Junge war. "Ich identifiziere mich gar nicht mehr damit. Das ist als würde ich einen entfernten Cousin angucken. Ich sehe da nicht mich", sagt Peter. Sie habe das Bild auch gepostet, weil sie wisse, dass sie so Aufmerksamkeit für das Thema erhalte. "Ich würde das Foto lieber nicht zeigen, denn was spielt es für eine Rolle?" Wichtig sei nicht, wer man war, sondern wer man heute ist, so die Kölnerin.

