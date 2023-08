2. August 2023

Nach einem Jahr Ehe: GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi hat sich von ihrem Mann getrennt

Im Februar 2022 hat GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi ihren Freund Toni Weigel geheiratet. Die Hamburgerin war damals mit dem gemeinsamen Kind schwanger, einen Monat später kam ihr Sohn Levi zur Welt. Nach nur rund einem Jahr Ehe hat sich das Paar getrennt. Das bestätigte Enebechi in einer Instagram-Story. "Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen und ich bin eine stolze alleinerziehende Mutter. Levi sieht seinen Papa natürlich regelmäßig", schrieb die 26-Jährige. Ihre Follower hätten sie immer wieder gefragt, ob sie alleinerziehend und nicht mehr mit ihrem Mann zusammen sei, erklärte Enebechi. Sie wolle diese Fragen nun beantworten, stellt aber auch klar: "Ich werde mich dazu nur einmal äußern und auch nicht mehr dazu sagen." Die Gründe für ihre Ehe-Aus behält sie also für sich. Enebechi nahm 2013 an der achten Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" teil und wurde von Heidi Klum zur Gewinnerin gekürt. Bei ihrem Sieg war Enebechi erst 16 Jahre alt. Mehr