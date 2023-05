24. Mai 2023

Gwen Stefani reist in der Zeit zurück

Zwei Zöpfe trägt Gwen Stefani auf einem Schwarz-Weiß-Bild. Das Foto scheint aus der Zeit zu stammen, als Gwen Stefani in der Band No Doubt war – die typischen gezupften Brauen der frühen 2000er lassen grüßen. Ein paar Fans auf Instagram nehmen es als Anlass für Spekulationen. Steht etwa ein Comeback von No Doubt an? Ob das jemals passiert, wissen wir nicht, aber wir können so lange ja "Hella Good" oder "Ex-Girlfriend" hören. Gwen Stefani schreibt über das Bild jedenfalls nur "Mein kleines altes Ich". Mehr