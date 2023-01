Gwyneth Paltrow scherzt: Junge Kinder ruinieren jede Beziehung

Schauspielerin Gwyneth Paltrow hatte ihn ihrem "Goop"-Podcast Sängerin Katy Perry zu Gast. Die beiden Frauen tauschten sich über ihre Erfahrungen als Mütter aus und sprachen darüber, wie sehr ihre Kinder ihr Leben verändert haben. Paltrow hat zwei ältere Kinder, Tochter Apple ist 18, Sohn Moses 16. Daisy, die Tochter von Katy Perry, ist hingegen erst zwei Jahre alt. Trotzdem war es Paltrow, die scherzhaft feststellte, dass jüngere Kinder eine Herausforderung für jede Beziehung seien. "Ich habe mir die Daten von Eltern mit kleinen Kindern angeschaut und es ruiniert einfach die Beziehung. Es ist wirklich schwer!", sagte sie. Auch Co-Parenting, also die Erziehung der gemeinsamen Kinder mit dem Ex-Partner, sei schwierig, findet Paltrow. Ihre beiden Kinder stammen aus der Ehe mit Musiker Chris Martin, die 2016 geschieden wurde. In zweiter Ehe ist die 50-Jährige mit Brad Falchuk verheiratet, der ebenfalls zwei Teenager-Kinder aus einer früheren Beziehung hat. Katy Perry, die mit Schauspieler Orlando Bloom liiert ist, relativierte Paltrows Aussagen. Es sei richtig, dass sich die Dynamik in einer Beziehung nach der Geburt von Kindern verändere. Aber solange man als Paar an einem Strang ziehe, könne man die schwierigen Jahre problemlos überstehen.