Hailey Bieber und Selena Gomez posieren für ein gemeinsames Foto

Erst kürzlich hat Model Hailey Bieber in einem Podcast-Interview die Gerüchte dementiert, sie habe vor vier Jahren Sängerin Selena Gomez den Mann ausgespannt. Die 30-Jährige war damals mit Popstar Justin Bieber liiert, im Frühjahr 2018 trennte sich das Paar. Nur wenige Monate später gaben Bieber und Hailey, die damals noch Baldwin hieß, ihre Verlobung bekannt und heirateten im September 2018. Seitdem waren vor allem Gomez' Fans nicht gut auf das Model zu sprechen. Doch nun zeigten sich die beiden Frauen bei einer Veranstaltung in Los Angeles innig wie nie zuvor. Währen der Gala im Oscar-Museum posierten sie vor der Kamera des Fotografen Tyrell Hampton. Auf einem Foto sind sie zu sehen, wie sie ihre Wangen aneinander drücken, Gomez legt eine Hand auf Biebers Bein. Ein weiteres Motiv zeigt die beiden Frauen, wie sie sich gegenseitig umarmen und lächeln. In ihrem Interview sagte Hailey Bieber: "Wir schulden einander nichts außer Respekt. Ich respektiere sie sehr, und ich denke, es gibt keine Erwartungen zwischen uns".