30. November 2022

Leni Klum: So sexy kann Zähneputzen sein

Das sind ganz eindeutig Mamas Gene! Nicht nur optisch hat die Tochter von Heidi Klum viel von ihrer Model-Mutter geerbt, auch ihre Scham und Nacktheitsgrenze scheint die gleiche zu sein. Heidi Klum, die ihre Brüste Hans und Franz nennt, postet immer wieder sehr aufreizende Bilder bei Instagram, eine Eigenschaft, die ihre Tochter geerbt zu haben scheint. In roten Dessous sitzt die 18-Jährige, die mit 1,63 cm wesentlich kleiner ist als ihre 1,76 cm große Mutter, im Waschbecken und behauptet, dass ihre Pflege-Abend-Routine im Bad so aussähe. Putzen Sie nicht auch immer so sexy ihre Zähne?

