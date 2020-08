11. August 2020

Halle Berry stellt ikonische Bikini-Szene aus James Bond nach

18 Jahre nachdem sie in "James Bond - Stirb an einem anderen Tag" Pierce Brosnan den Kopf verdrehte, hat sich Halle Berry wieder in einem orangefarbenen Bikini gezeigt. Und mit dem Instagram-Bild beweist die Oscarpreisträgerin: Sie hat sich wirklich kaum verändert. Erst kürzlich verriet die 53-Jährige Jimmy Fallon, dass Brosnan sie damals am Set retten musste, als sie sich an einer Feige verschluckte. "Das war nicht so sexy", sagte sie. "Er war für mich da, er wird immer eine meiner Lieblingspersonen sein", verriet sie über ihren Co-Star.

