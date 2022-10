Halloween-Fan Heidi Klum hat mit ihren Fans Vorbereitungen für ihre diesjährige Kostümierung geteilt. Auf dem Instagram-Account des Models war am Montag ein freizügiges Foto mit dem Kommentar: "Halloween Vorbereitung Erster Schritt!!" zu sehen. Daneben postete Klum ein Teufelchen-Smiley. Unter anderem Hollywoodstar Sofia Vergara, Schwager und "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz, die Choreografin Nikeata Thompson und Influencer Riccardo Simonetti gaben dem Post ein Like.

Klum ist seit vielen Jahren bekannt für große Halloween-Partys und ausgefallene Kostüme, in denen sie - teils unter Body-Painting - häufig kaum wiederzuerkennen ist. Das Model überraschte Fans und Partygäste bereits als Werwolf, Alien oder deutlich gealterte Version ihrer selbst. 2018 liefen Klum und ihr heutiger Ehemann Tom Kaulitz als Oger-Paar Shrek und Fiona über den roten Teppich.

Mehr