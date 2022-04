22. April 2022

Hanna aus Hannover ist die neue "Princess Charming"

Dass es eine zweite Staffel der lesbischen Datingshow "Princess Charming" geben wird, ist bereits länger bekannt. Nun hat der Sender RTL die Frau vorgestellt, die hofft, vor TV-Kameras die große Liebe zu finden. Ihr Name ist Hanna, sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Hannover. "Große Klappe, aber auch viel dahinter! Humorvoll, lustig und sehr temperamentvoll", so beschreibt sie sich selbst. Mit ihrer Teilnahme an dem Format verbindet sie auch eine wichtige Botschaft. "Je mehr in den Medien über 'nicht heterosexuelle' Menschen gezeigt wird, desto eher wird dieses Thema normalisiert und gibt den Menschen die Möglichkeit, das zu sein, was sie sein wollen – ohne, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt", sagt die Projektleiterin. Die neuen Folgen von "Princess Charming" werden in diesem Sommer bei RTL+ zu sehen sein und später auch bei Vox ausgestrahlt.

Mehr