09. Februar 2022

Ex-"Bachelor"-Kandidatin spricht über ihr Kennenlernen mit dem "Tinder-Schwindler"

Die Netflix-Doku "Der Tinder-Schwindler" ist gerade in aller Munde. Über Jahre hat der Betrüger Simon Leviev Frauen auf der Dating-Plattform kennengelernt, sich anschließend Geld von ihnen geliehen und das nie wieder zurückgezahlt. Drei Frauen erzählen jetzt über ihre traumatischen Erfahrungen mit dem Mann. Auch Ex-"Bachelor"-Kandidatin Hannah Kerschbaumer lernte Leviev auf Tinder kennen. Er wollte sie sogar nach Wien einfliegen lassen, berichtete sie jetzt auf Instagram. "Natürlich nicht! Weil sorry, er könnte ein Serienmörder sein und mich verschleppen?", sagte sie. Daraufhin habe er ihr ständig Standorte geschickt und "so komische Bilder von sich selbst, obwohl ich nie danach gefragt habe", erklärte die Berlinerin. Sie habe Leviev damals nicht persönlich getroffen, doch die beiden hätten 2017 ausgemacht, das zu tun, sollte er mal in Berlin sein. Ob sie es taten, wird Kerschbaumer vermutlich in Teil zwei ihres Videos verraten. 2019 flog Levievs Betrug auf.

