6. November 2022

Er hat die Grippe: Harry Styles muss kurzfristig Konzerte absagen

Sänger Harry Styles absolviert in diesem Jahr ein echtes Mammutprogramm: Im Frühjahr spielte er beim legendären Coachella-Festival, im Sommer startete seine Welttournee, hinzu kommen Promo-Termine für mehrere Filmprojekte. Nun muss der 28-Jährige vorerst eine Pause einlegen: Styles hat die Grippe und liegt flach. Das gab er auf seinem Instagram-Account bekannt. Dadurch mussten drei Konzerte in Los Angeles, die an diesem Wochenende stattfinden sollten, kurzfristig entfallen. Sie sollen im Januar 2023 nachgeholt werden. "Bis vor kurzem musste ich in den zwölf Jahren, in denen ich auf Tour bin, noch nie eine Show wegen Krankheit verschieben. Es tut mir so leid, und wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Show zu spielen, würde ich es tun. Ich bedauere, dass diese Nachricht so kurz vor der Show kommt", schrieb Styles. Im Oktober musste bereits ein Auftritt in Chicago um einige Tage verlegt werden, weil Bandmitglieder erkrankt waren. Planmäßig soll Styles' Tour am 9. November in Los Angeles weitergehen. Er hoffe, bis dahin wieder gesund zu sein, so der Brite.





Mehr