Harry Styles kündigt neue Konzerte in Deutschland an

Sänger Harry Styles hat neue Konzerte in Deutschland und Österreich im Rahmen seiner "Love On"-Tour angekündigt. Wie bei der Ticketplattform "Eventim" nachzulesen ist, wird der 28-Jährige am 17. Mai 2023 in München, am 27. Juni in Düsseldorf und am 5. Juli in Frankfurt am Main auftreten. Am 8. Juli steht außerdem ein Konzert in Wien an. "Der Vorverkauf für die Shows startet am 2. September", lässt " Eventim " seine Kunden wissen. Auch Styles hatte in der Vergangenheit viele Konzerte aufgrund der Corona-Pandemie absagen müssen.