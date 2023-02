Heidi Klum und die Kaulitz-Zwillinge trauern um Hund Capper

15 Jahre war er ihr treuer Begleiter, jetzt trauern die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz um Capper. Auch Toms Ehefrau Heidi Klum hatte den Hund (im Bild vorn) in ihr Herz geschlossen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 49-Jährige ein Video , in dem sie gemeinsam mit Tom Kaulitz und dem Tier im Bett zu sehen ist. "Für immer geliebt. Für immer in unseren Herzen", kommentierte sie den kurzen Clip. Kaulitz brachte den Jagdhund mit in die Beziehung, gemeinsam schaffte sich das Paar noch den Wolfshund namens Anton an. Bill Kaulitz verabschiedete sich auf Instagram mit einem längeren Posting von Capper. "Danke, dass du über uns gewacht hast, als wir aufwuchsen, dass du uns so viel über die Liebe und das Leben gelehrt hast, dass du unser bester Freund und treuester Begleiter warst. Es ist so schwer, sich ein Leben ohne dich vorzustellen", schrieb der 33-Jährige zu einer Reihe von Fotos und Videos des Vierbeiners.