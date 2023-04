9. April 2023

Heidi Klum feiert Ostern am Pool

Heidi Klum lebt seit vielen Jahren in den USA, doch gewisse deutsche Traditionen pflegt sie auch mit Vorliebe in Los Angeles. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill werden zu Ostern Eier ausgepustet und diese dann bunt bemalt. Auf den Grill kommen Bratwürstchen und während Klum im Garten entspannt, springen ihre Söhne Johan und Henry wild auf dem Trampolin herum. All diese Eindrücke aus dem Familienalltag teilte die 49-Jährige mit ihren über zehn Millionen Instagram-Followern. Zu sehen gab es ebenfalls einen Schnappschuss am Pool, auf dem Klum nur mit Bikinihose und Hasenohren auf dem Kopf posiert und allen frohe Ostern wünscht. Mehr